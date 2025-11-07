POLITIQUE
Donald Trump. (Image d'illustration)

Donald Trump. (Image d'illustration)

© BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

FUITE DES CERVEAUX

7 novembre 2025

Donald Trump fait fuir une partie des universitaires américains vers l’Europe mais vers où exactement ?

Fuite des cerveaux à l’envers : face aux attaques idéologiques de Donald Trump contre l’université et la recherche, de plus en plus d’universitaires américains se tournent vers l’Europe.

Photo of Alain d'Iribarne
Alain d'Iribarne Go to Alain d'Iribarne page

9 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Alain d'Iribarne image
Alain d'Iribarne

Alain d'Iribarne est ancien directeur du département scientifique des SHS du CNRS et ancien administrateur de la FMSH. 

