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Le président américain Donald Trump monte à bord d'Air Force One avant son départ de l'aéroport international de Pékin, le 15 mai 2026.
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ALERTE

19 mai 2026

Donald Trump et ses conseillers sont rentrés de Pékin avec la conviction que la Chine pourrait envahir Taïwan d’ici 5 ans

Le débat sur Taïwan s’intensifie à Washington, où certains cercles proches de Donald Trump estiment désormais plausible une action chinoise dans les cinq ans. Entre guerre psychologique, rivalité systémique et ambiguïté stratégique américaine, les équilibres entre Pékin et Washington semblent entrer dans une nouvelle phase de tension et d’incertitude.

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MOTS-CLES

Taiwan , Chine , Donald Trump , Etats-Unis , invasion , Xi Jinping

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Emmanuel Véron

Emmanuel Véron est géographe et spécialiste de la Chine contemporaine. Il a enseigné la géographie et la géopolitique de la Chine à l’INALCO de 2014 à 2018. Il est enseignant-chercheur associé à l'Ecole navale.

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Barthélémy Courmont

Barthélémy Courmont est professeur à l'Université catholique de Lille et spécialiste de l'Asie. Il a récemment publié La Chine face au monde, chez Eyrolles.