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19 mai 2026
Donald Trump et ses conseillers sont rentrés de Pékin avec la conviction que la Chine pourrait envahir Taïwan d’ici 5 ans
Le débat sur Taïwan s’intensifie à Washington, où certains cercles proches de Donald Trump estiment désormais plausible une action chinoise dans les cinq ans. Entre guerre psychologique, rivalité systémique et ambiguïté stratégique américaine, les équilibres entre Pékin et Washington semblent entrer dans une nouvelle phase de tension et d’incertitude.
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THEMATIQUESGéopolitique
Emmanuel Véron est géographe et spécialiste de la Chine contemporaine. Il a enseigné la géographie et la géopolitique de la Chine à l’INALCO de 2014 à 2018. Il est enseignant-chercheur associé à l'Ecole navale.
Barthélémy Courmont est professeur à l'Université catholique de Lille et spécialiste de l'Asie. Il a récemment publié La Chine face au monde, chez Eyrolles.
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Emmanuel Véron est géographe et spécialiste de la Chine contemporaine. Il a enseigné la géographie et la géopolitique de la Chine à l’INALCO de 2014 à 2018. Il est enseignant-chercheur associé à l'Ecole navale.
Barthélémy Courmont est professeur à l'Université catholique de Lille et spécialiste de l'Asie. Il a récemment publié La Chine face au monde, chez Eyrolles.