Les couples où la femme apporte plus de 55 % des revenus sont significativement plus instables, avec un risque de séparation supérieur de 11 % à 40 %

© Pexels

PHENOMENE DE SOCIETE

14 novembre 2025

Divorces : la malédiction si contemporaine du mari… trophée

Le taux de divorce dans les couples hétérosexuels augmente significativement lorsqu'une femme réussit mieux professionnellement que l'homme, que ce soit en termes de notoriété ou, plus fréquemment, d'argent.

Pascal Neveu

Pascal Neveu

Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).