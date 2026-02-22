GUERRE EN UKRAINE
Diviser pour mieux régner : ces habiles stratégies de Poutine pour fracturer l’UE
Vladimir Poutine privilégie une stratégie constante : contourner l’Union européenne comme bloc politique pour mieux traiter avec ses États membres, exploiter leurs dépendances énergétiques et soutenir des forces populistes. Si la guerre en Ukraine a resserré les rangs européens, les manœuvres russes (financières, politiques et hybrides) continuent de fragiliser les lignes de fracture du continent. Jusqu’où cette stratégie de division peut-elle réellement affaiblir l’Europe ?
Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.
