POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Vladimir Poutine préside une réunion du Conseil de sécurité à Moscou le 20 février 2026.
See image caption
See copyright

GUERRE EN UKRAINE

22 février 2026

Diviser pour mieux régner : ces habiles stratégies de Poutine pour fracturer l’UE

Vladimir Poutine privilégie une stratégie constante : contourner l’Union européenne comme bloc politique pour mieux traiter avec ses États membres, exploiter leurs dépendances énergétiques et soutenir des forces populistes. Si la guerre en Ukraine a resserré les rangs européens, les manœuvres russes (financières, politiques et hybrides) continuent de fragiliser les lignes de fracture du continent. Jusqu’où cette stratégie de division peut-elle réellement affaiblir l’Europe ?

Photo of Viatcheslav Avioutskii
Viatcheslav Avioutskii Go to Viatcheslav Avioutskii page

11 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Viatcheslav Avioutskii image
Viatcheslav Avioutskii

Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales.

Populaires

1Paul Mirabel conquiert Laury Thilleman, Rachida Dati a un chéri mystère, Emily Ratajkowski un frenchy; Albert & Charlène de Monaco se font poucaver, Liza Minelli balance tout; Rihanna se dry shampouine, Kim Kardashian s'emperruque; North West turbine sec
2Contre l’avis de Bercy, le Sénat vient de durcir les sanctions contre les retards de paiement
3La Russie a désormais accumulé les plus lourdes pertes humaines subies par n’importe quelle puissance depuis 1945 et voilà où cela pourrait la mener
4Ukraine, 4 ans après l’invasion russe : ces lignes que Poutine a fait bouger beaucoup plus vite que celle du front
5Plusieurs milliers de glaciers se sont remis à grandir à travers la planète et ils posent tout autant de problèmes que ceux qui fondent
6LFI, pas d’extrême gauche ? Voilà ce que ne comprennent pas les Villepin et autres idiots utiles, niais ou alliés non avoués de Jean-Luc Mélenchon
7A fronts renversés : Juan Branco en soc-dem, Villepin en antifa