Le président français Emmanuel Macron prend la parole lors d'une réunion du Conseil national de défense au palais de l'Élysée à Paris, le 1er mars 2026, suite aux frappes américaines et israéliennes contre l'Iran.
DISCOURS ATTENDU

2 mars 2026

Dissuasion nucléaire : quelles options réalistes pour la France ?

Le président est attendu ce lundi sur sur la base opérationnelle de l’Ile Longue, port d'attache des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins français, où il doit prononcer un discours sur la dissuasion nucléaire de la France.

François Chauvancy Go to François Chauvancy page et Stéphane Audrand Go to Stéphane Audrand page

12 min de lecture

discours , nucléaire , Emmanuel Macron , souveraineté , dissuasion , Union Européenne

France
François Chauvancy image
François Chauvancy

Général François Chauvancy, président de l'Association Nationale des Officiers de Carrière en Retraite (ANOCR) également consultant en géopolitique. Il est aussi l'auteur de « Blocus du Qatar : l’offensive manquée. Guerre de l’information, jeux d’influence, affrontement économique ».

Stéphane Audrand image
Stéphane Audrand

Stéphane Audrand est consultant en risques internationaux (armements, nucléaire, agriculture), historien, officier de réserve.