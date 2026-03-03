PARAPLUIE EUROPEEN
3 mars 2026
Dissuasion nucléaire : Emmanuel Macron met à jour la doctrine française… ou pas ?
À l’Île Longue, Emmanuel Macron a revendiqué une « dissuasion avancée » à l’échelle européenne et annoncé un renforcement des capacités françaises. Malgré des évolutions sur les paramètres de cette dissuasion, le logiciel reste invariablement tel qu'il a été pensé à la base : gaulliste. Décryptage.
5 min de lecture
Jean Sylvestre Mongrenier est chercheur à l’Institut français de géopolitique (Université de Paris VIII) et chercheur associé à l’Institut Thomas More.
Il est notamment l'auteur de La Russie menace-t-elle l'Occident ? (éditions Choiseul, 2009).
