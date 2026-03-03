POLITIQUE
Cette photographie montre le sous-marin nucléaire lanceur d'engins (SNLE) de la Marine française « Le Téméraire » - S617 lors de la visite du président français à la base navale de sous-marins nucléaires de l'île Longue à Crozon, dans le nord-ouest de la France, le 2 mars 2026.
3 mars 2026

Dissuasion nucléaire : Emmanuel Macron met à jour la doctrine française… ou pas ?

À l’Île Longue, Emmanuel Macron a revendiqué une « dissuasion avancée » à l’échelle européenne et annoncé un renforcement des capacités françaises. Malgré des évolutions sur les paramètres de cette dissuasion, le logiciel reste invariablement tel qu'il a été pensé à la base : gaulliste. Décryptage.

Jean Sylvestre Mongrenier

Doctrine nucléaire française , dissuasion , parapluie nucléaire européen , France , Emmanuel Macron , souveraineté , Russie , Etats-Unis

Défense
Jean Sylvestre Mongrenier est chercheur à l’Institut français de géopolitique (Université de Paris VIII) et chercheur associé à l’Institut Thomas More.

Il est notamment l'auteur de La Russie menace-t-elle l'Occident ? (éditions Choiseul, 2009).