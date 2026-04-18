SENESCENCE
18 avril 2026
Dis-moi dans quel quartier tu habites, et je te dirai comment tu vas vieillir
Et si notre lieu de vie influençait directement la vitesse à laquelle nous vieillissons ? Une étude américaine publiée par des chercheurs de l'École de santé publique mondiale de l'Université de New York met en lumière un lien troublant entre environnement social, précarité et vieillissement biologique, suggérant que nos cellules elles-mêmes portent l’empreinte de nos conditions de vie.
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Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.
Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de "Bien vieillir sans médicaments" aux éditions du Cherche Midi, "Nous ne sommes plus faits pour vieillir" chez Grasset, et "Longue vie", aux éditions Telemaque
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Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.
Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de "Bien vieillir sans médicaments" aux éditions du Cherche Midi, "Nous ne sommes plus faits pour vieillir" chez Grasset, et "Longue vie", aux éditions Telemaque