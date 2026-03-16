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En Europe, l’équilibre entre le développement de l’économie numérique d’une part, la protection de la vie privée d’autre part s’est établi au détriment du premier et à l’avantage du second.
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REVEIL URGENT

16 mars 2026

Le digital omnibus doit simplifier le cadre de l’économie européenne du net, non l’inverse

Le sommet d’Anvers des 12 et 13 février dernier a sonné le tocsin : l’érosion de la compétitivité de l’Union européenne (UE), en particulier face à l’Amérique et à la Chine, exige des mesures, dans la lignée d’un rapport Draghi loué mais largement inappliqué. Le chancelier Merz, en particulier, a stigmatisé les excès réglementaires et visé sans détour la Commission présidée par Ursula Von der Leyen.

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rapport Draghi , sommet d’Anvers , Union Européenne , compétitivité , Etats-Unis , Chine , Friedrich Merz , Commission européenne

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A PROPOS DES AUTEURS
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Bruno Alomar

Bruno Alomar, économiste, auteur de La Réforme ou l’insignifiance : 10 ans pour sauver l’Union européenne (Ed.Ecole de Guerre – 2018).

 

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