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18 mai 2026

Dévorées, transformées en taxis puis recrachées : comment les abeilles rendent service à d’autres animaux

L'importance des abeilles pour la pollinisation des plantes sauvages et des cultures est bien connue. Sans abeilles, notre alimentation disparaît. Mais ce n'est qu'une partie du problème. Les abeilles sont également essentielles à un réseau complexe d'interactions avec d'autres espèces, tantôt partenaires, tantôt proies, tantôt victimes involontaires.