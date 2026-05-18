POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundUne abeille récolte du pollen d'une plante d'échinacée à Ludwigsburg, dans le sud de l'Allemagne, par un temps chaud du 31 juillet 2024
See image caption
See copyright

BZZZ BZZZ

18 mai 2026

Dévorées, transformées en taxis puis recrachées : comment les abeilles rendent service à d’autres animaux

L'importance des abeilles pour la pollinisation des plantes sauvages et des cultures est bien connue. Sans abeilles, notre alimentation disparaît. Mais ce n'est qu'une partie du problème. Les abeilles sont également essentielles à un réseau complexe d'interactions avec d'autres espèces, tantôt partenaires, tantôt proies, tantôt victimes involontaires.

Photo of Alex Dittrich
Alex Dittrich Go to Alex Dittrich page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

abeilles , pollinisation , Plantes , environnement , parasites

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
Alex Dittrich image
Alex Dittrich

Alex Dittrich est maître de conférences pour le programme de zoologie au campus Brackenhurst de l'université de Nottingham Trent.