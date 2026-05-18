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18 mai 2026
Dévorées, transformées en taxis puis recrachées : comment les abeilles rendent service à d’autres animaux
L'importance des abeilles pour la pollinisation des plantes sauvages et des cultures est bien connue. Sans abeilles, notre alimentation disparaît. Mais ce n'est qu'une partie du problème. Les abeilles sont également essentielles à un réseau complexe d'interactions avec d'autres espèces, tantôt partenaires, tantôt proies, tantôt victimes involontaires.
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THEMATIQUESScience
A PROPOS DES AUTEURS
Alex Dittrich est maître de conférences pour le programme de zoologie au campus Brackenhurst de l'université de Nottingham Trent.
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Alex Dittrich est maître de conférences pour le programme de zoologie au campus Brackenhurst de l'université de Nottingham Trent.