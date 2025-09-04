Santéil y a 3 heures
Médecine et IA
Deuxième avis médical : les patients arrivent de plus en plus souvent chez le médecin armés des conseils de ChatGPT
Entre outil pédagogique et source d’erreurs, ChatGPT s’impose dans le parcours de santé. Certains patients arrivent en consultation convaincus par un « diagnostic » automatisé, au risque de remettre en cause la parole du médecin. Si l’intelligence artificielle peut ouvrir la discussion, elle ne remplace ni l’expertise clinique ni l’empathie humaine, essentielles à la médecine.