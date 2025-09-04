Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 23 au 29 août

Santéil y a 3 heures
Médecine et IA

Deuxième avis médical : les patients arrivent de plus en plus souvent chez le médecin armés des conseils de ChatGPT

Entre outil pédagogique et source d’erreurs, ChatGPT s’impose dans le parcours de santé. Certains patients arrivent en consultation convaincus par un « diagnostic » automatisé, au risque de remettre en cause la parole du médecin. Si l’intelligence artificielle peut ouvrir la discussion, elle ne remplace ni l’expertise clinique ni l’empathie humaine, essentielles à la médecine.

avec Christophe de Jaeger
author imageChristophe de Jaeger

Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.

Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de "Bien vieillir sans médicaments" aux éditions du Cherche Midi, "Nous ne sommes plus faits pour vieillir"  chez Grasset, et "Longue vie", aux éditions Telemaque

