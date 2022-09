Deux jeunes chrétiens insultés et frappés : et il dit quoi Darmanin ?

Deux jeunes chrétiens ont été insultés et frappés à Rambouillet.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Ils étaient devant une église à Rambouillet. Lui, 17 ans, elle, 15 ans. Le moins qu'on puisse dire, c’est qu'ils étaient imprudents. Car, de nos jours, s'approcher d’une église c’est prendre de sérieux risques.

Ils ont été agressés par trois “jeunes”. Ils ont été qualifiés de “sales chrétiens”. Le garçon a été jeté à terre et frappé à coups de pied. La fille a reçu des gaz lacrymogènes.

Cet incident odieux n’a suscité aucune réaction de la part de Darmanin. Pourtant, en tant que ministre de l’Intérieur, il est chargé de faire respecter l’ordre. Et en tant que ministre chargé des Cultes celle de croire en ce qu’on veut, quelle que soit sa confession. Mais il n’a rien dit.

Deux jours avant cette agresison, un lieu de prière musulman avait été incendié à Rambouillet. Darmanin avait promptement réagi en dénonçant un acte “criminel et inqualifiable”. Mais rien sur les deux jeunes catholiques. Face à une mosquée qui brûle, ils ne pèsent pas lourd.

On notera en passant que chaque année, de nombreuses églises partent en fumée. Parfois parce qu’elles sont vétustes. Mais le plus souvent à la suite d’un acte criminel. Et là non plus, pas un mot de Darmanin. Pourquoi ?

Les trois agresseurs de Rambouillet ont été interpellés. Ils étaient originaires de Trappes. Ils ont donc fait un long trajet pour se rendre à Rambouillet. C’est que chez eux, les chrétiens sont très rares. Et pour leur faire la chasse, il faut se déplacer. On sait que les voyages forment la jeunesse…

