5 février 2026

Dette record, recrutement de fonctionnaires, subventions à la pelle : radioscopie des finances de la ville de Paris

Fin 2001, la dette de l’Etat était de 898 milliards d’euros. Si elle avait suivi le même chemin que celle de la ville de Paris elle s’élèverait aujourd’hui à près de 11674 milliards d’euros.