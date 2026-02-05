POLITIQUE
La maire de Paris, Anne Hidalgo, prononce un discours pour les vœux de 2026 à l'Hôtel de Ville de Paris, le 14 janvier 2026.
5 février 2026

Dette record, recrutement de fonctionnaires, subventions à la pelle : radioscopie des finances de la ville de Paris

Fin 2001, la dette de l’Etat était de 898 milliards d’euros. Si elle avait suivi le même chemin que celle de la ville de Paris elle s’élèverait aujourd’hui à près de 11674 milliards d’euros.

Photo of Serge Federbusch
Serge Federbusch Go to Serge Federbusch page

MOTS-CLES

Anne Hidalgo , dette , Mairie de Paris , fonctionnaires , élections municipales

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
Serge Federbusch image
Serge Federbusch

Serge Federbusch est président d'Aimer Paris et candidat à l'élection municipale de 2020. Il est l'auteur de La marche des lemmings ou la 2e mort de Charlie, et de Nous-Fossoyeurs : le vrai bilan d'un fatal quinquennat, chez Plon.

