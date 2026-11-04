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Il y a fort longtemps, au Ve siècle avant notre ère, le médecin et philosophe grec Hippocrate affirmait que l'on pouvait identifier les maladies à l'odeur corporelle.
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MOLECULES REVELATRICES

4 novembre 2026

Détecter les maladies par l'odeur qui se dégage de notre corps : la science se rapproche du but

Les molécules présentes dans l'haleine, sur la peau et dans l'urine peuvent fournir des indices sur la maladie de Parkinson, le cancer et d'autres affections. Les scientifiques espèrent exploiter ces signatures pour développer des tests médicaux non invasifs.

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MOTS-CLES

odeurs , maladies , médecine , détection , prévention , virus , bactéries , maladie de parkinson , Covid-19

THEMATIQUES

Sciences
A PROPOS DES AUTEURS
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Marta Zaraska

Marta Zaraska est une journaliste scientifique franco-canadienne, polonaise et canadienne basée en France. Ses articles sont également publiés dans Scientific American, le Washington Post, le New York Times, le Guardian, The New Republic et d'autres revues.