MOLECULES REVELATRICES

Détecter les maladies par l'odeur qui se dégage de notre corps : la science se rapproche du but

Les molécules présentes dans l'haleine, sur la peau et dans l'urine peuvent fournir des indices sur la maladie de Parkinson, le cancer et d'autres affections. Les scientifiques espèrent exploiter ces signatures pour développer des tests médicaux non invasifs.