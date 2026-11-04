MOLECULES REVELATRICES
4 novembre 2026
Détecter les maladies par l'odeur qui se dégage de notre corps : la science se rapproche du but
Les molécules présentes dans l'haleine, sur la peau et dans l'urine peuvent fournir des indices sur la maladie de Parkinson, le cancer et d'autres affections. Les scientifiques espèrent exploiter ces signatures pour développer des tests médicaux non invasifs.
8 min de lecture
MOTS-CLESodeurs , maladies , médecine , détection , prévention , virus , bactéries , maladie de parkinson , Covid-19
THEMATIQUESSciences
Marta Zaraska est une journaliste scientifique franco-canadienne, polonaise et canadienne basée en France. Ses articles sont également publiés dans Scientific American, le Washington Post, le New York Times, le Guardian, The New Republic et d'autres revues.
Marta Zaraska est une journaliste scientifique franco-canadienne, polonaise et canadienne basée en France. Ses articles sont également publiés dans Scientific American, le Washington Post, le New York Times, le Guardian, The New Republic et d'autres revues.