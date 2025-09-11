Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Des pompiers tentent d’éteindre un incendie provoqué par des manifestants bloquant une rue près de la place des Fêtes, à Paris, lors d’une mobilisation du mouvement « Bloquons tout », le 10 septembre 2025. Cette vaste campagne antigouvernementale appelait à mettre la France à l’arrêt par une série d’actions de protestation et de désobéissance civile, alors que la passation de pouvoir entre le nouveau Premier ministre et son prédécesseur, défait lors du vote de confiance du 8 septembre, devait avoir lieu le même jour à midi.
Émeutes ou guerre civile ?

Désordre, émeutes, « bloquons tout », etc. : quel risque d’une « guerre civile » en France ?

Le terme de « guerre civile » est souvent brandi à tort pour qualifier les flambées de violences urbaines. Or, une guerre civile suppose deux camps armés s’affrontant pour le contrôle d’un pays, ce qui n’a jamais été le cas en France. Face aux bandes de quartiers et aux groupuscules radicaux, l’appareil sécuritaire – en particulier la Gendarmerie – reste le véritable garant du rétablissement de l’ordre, loin des fantasmes d’insurrection généralisée.

avec Xavier Raufer
author imageXavier Raufer

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date:  La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers. 

 

