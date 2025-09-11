Émeutes ou guerre civile ?

Désordre, émeutes, « bloquons tout », etc. : quel risque d’une « guerre civile » en France ?

Le terme de « guerre civile » est souvent brandi à tort pour qualifier les flambées de violences urbaines. Or, une guerre civile suppose deux camps armés s’affrontant pour le contrôle d’un pays, ce qui n’a jamais été le cas en France. Face aux bandes de quartiers et aux groupuscules radicaux, l’appareil sécuritaire – en particulier la Gendarmerie – reste le véritable garant du rétablissement de l’ordre, loin des fantasmes d’insurrection généralisée.