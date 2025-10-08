Recherche médicale

Des trips aux traitements : et si les psychédéliques ouvraient la voie à une nouvelle médecine anti-inflammatoire ?

Autrefois synonymes de hippies et d'expériences hallucinatoires, les drogues psychédéliques sont aujourd'hui explorées pour leur potentiel médical. La stigmatisation de cette époque a conduit à la suppression de la recherche par la législation sur les drogues. Pourtant, face aux limites des traitements de santé mentale, les scientifiques sont revenus sur ce pan controversé de la médecine.