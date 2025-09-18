Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 6 au 12 septembre

Franceil y a 8 heures
Syndicat CGT. (Image d'illustration)
Syndicats et performances

Des syndicats plus puissants génèrent-ils de meilleurs résultats pour les travailleurs ? Des économistes américains ont compilé des dizaines d’études pour y répondre

Alors que les syndicats appellent à la mobilisation contre les orientations budgétaires du précédent gouvernement, une question persiste : appartenance syndicale rime-t-elle avec progrès durable pour les salariés, ou bien les avantages à court terme finissent-ils par freiner croissance, innovation et emploi ?

avec Alexandre Delaigue
author imageAlexandre Delaigue

Alexandre Delaigue est professeur d'économie à l'université de Lille. Il est le co-auteur avec Stéphane Ménia des livres Nos phobies économiques et Sexe, drogue... et économie : pas de sujet tabou pour les économistes (parus chez Pearson).

