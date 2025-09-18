Syndicats et performances

Des syndicats plus puissants génèrent-ils de meilleurs résultats pour les travailleurs ? Des économistes américains ont compilé des dizaines d’études pour y répondre

Alors que les syndicats appellent à la mobilisation contre les orientations budgétaires du précédent gouvernement, une question persiste : appartenance syndicale rime-t-elle avec progrès durable pour les salariés, ou bien les avantages à court terme finissent-ils par freiner croissance, innovation et emploi ?