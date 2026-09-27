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Cerveau. (Image d'illustration)
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CERVEAU EN FEU

27 septembre 2026

Des psychoses guéries par une filtration du plasma : la piste auto-immune qui bouscule la psychiatrie

Hallucinations, paranoïa, agitation : chez de rares patients, ces symptômes peuvent révéler une encéphalite auto-immune. Les chercheurs tentent de mieux les repérer, tout en alertant sur les risques d’un diagnostic posé trop largement.

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MOTS-CLES

santé , science , cerveau , maladie

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Georgia Michelman

Elle est journaliste stagiaire à Knowable Magazine et journaliste spécialisée dans les sciences et la santé, basée à New York. Elle a notamment écrit pour Science, Live Science ainsi que pour d’autres médias.

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