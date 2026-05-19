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Une photo prise le 2 juillet 2008 à Eyzies-de-Tayac, en Dordogne, montre une maquette représentant un « Homo egaster » ou « Homo erectus » exposée au Musée national de la Préhistoire.
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REMISE EN QUESTION

19 mai 2026

Des protéines dentaires anciennes suggèrent qu'Homo erectus aurait pu laisser un héritage génétique chez l'homme d'aujourd'hui

Pendant la majeure partie du XXe siècle, le modèle des origines humaines était celui d'un arbre : un tronc se divisant en branches, puis en rameaux. Chaque espèce apparentée à l'homme (hominine) était considérée comme une branche unique et bien définie.

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MOTS-CLES

génomes , Dénisoviens , homo erectus , homme de Néandertal , homo sapiens , évolution des espèces

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Sally Christine Reynolds

Sally Christine Reynolds travaille dans différents domaines : elle est principalement connu pour ses travaux sur les habitats des hominines et la faune mammalienne qui coexistait avec eux. Elle participe également aux recherches paléoenvironnementales et ichnologiques menées au parc national de White Sands, au Nouveau-Mexique.