REMISE EN QUESTION
19 mai 2026
Des protéines dentaires anciennes suggèrent qu'Homo erectus aurait pu laisser un héritage génétique chez l'homme d'aujourd'hui
Pendant la majeure partie du XXe siècle, le modèle des origines humaines était celui d'un arbre : un tronc se divisant en branches, puis en rameaux. Chaque espèce apparentée à l'homme (hominine) était considérée comme une branche unique et bien définie.
5 min de lecture
MOTS-CLESgénomes , Dénisoviens , homo erectus , homme de Néandertal , homo sapiens , évolution des espèces
THEMATIQUESScience
Sally Christine Reynolds travaille dans différents domaines : elle est principalement connu pour ses travaux sur les habitats des hominines et la faune mammalienne qui coexistait avec eux. Elle participe également aux recherches paléoenvironnementales et ichnologiques menées au parc national de White Sands, au Nouveau-Mexique.
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Sally Christine Reynolds travaille dans différents domaines : elle est principalement connu pour ses travaux sur les habitats des hominines et la faune mammalienne qui coexistait avec eux. Elle participe également aux recherches paléoenvironnementales et ichnologiques menées au parc national de White Sands, au Nouveau-Mexique.