ESSAI
11 juin 2026
Des premières murailles de Barcino à la Sagrada Familia, l’histoire palpitante de Barcelone
Le roman de Barcelone de Pierre Lunel
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Kitou Boquet est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Kitou Boquet est chroniqueuse pour Culture-Tops.
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