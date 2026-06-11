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ESSAI

11 juin 2026

Des premières murailles de Barcino à la Sagrada Familia, l’histoire palpitante de Barcelone

Le roman de Barcelone de Pierre Lunel

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MOTS-CLES

Littérature , Essai , Pierre Lunel , Le roman de Barcelone

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Kitou Boquet

Kitou Boquet est chroniqueuse pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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