Start-up

Des licornes qui valent des milliards mais ne gagnent rien : investissements de long terme ou chronique des crashs annoncés ?

En France, les licornes sont portées par l’écosystème public et par une approche très institutionnelle. Rien à voir avec les success stories américaines bâties sur la prise de risque, l’internationalisation précoce et l’audace d’entrepreneurs dissidents. Entre chimères subventionnées et projets de conquête, Mistral AI illustre les limites d’un modèle encore très franco-français.