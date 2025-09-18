Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 6 au 12 septembre

Economieil y a 5 heures
Londres, 9 juillet 2025. Arthur Mensch, cofondateur et PDG de Mistral AI, arrive au 10 Downing Street pour une réunion de dirigeants français et britanniques, en marge de la visite d’État d’Emmanuel Macron au Royaume-Uni. (Image d'illustration)
Londres, 9 juillet 2025. Arthur Mensch, cofondateur et PDG de Mistral AI, arrive au 10 Downing Street pour une réunion de dirigeants français et britanniques, en marge de la visite d’État d’Emmanuel Macron au Royaume-Uni. (Image d'illustration) © AFP or Licensors
Start-up

Des licornes qui valent des milliards mais ne gagnent rien : investissements de long terme ou chronique des crashs annoncés ?

En France, les licornes sont portées par l’écosystème public et par une approche très institutionnelle. Rien à voir avec les success stories américaines bâties sur la prise de risque, l’internationalisation précoce et l’audace d’entrepreneurs dissidents. Entre chimères subventionnées et projets de conquête, Mistral AI illustre les limites d’un modèle encore très franco-français.

avec Don Diego De La Vega
author imageDon Diego De La Vega

Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.

Voir la bio »

Des licornes qui valent des milliards mais ne gagnent rien : investissements de long terme ou chronique des crashs annoncés ?

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés