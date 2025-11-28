POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Abattement fiscaux corporatistes : déduire, c'est se nourrir un peu...

Blurred backgroundAbattement fiscaux corporatistes : déduire, c'est se nourrir un peu...

© DR

RAS LE BOL FISCAL

28 novembre 2025

Des impôts trop lourds et trop complexes : et si les changements attendus par les Français n’avaient finalement pas grand-chose à voir avec les obsessions de Piketty ou de Zucman ?

Face à un ras-le-bol fiscal qui ne cesse de monter, les Français semblent avoir mieux saisi que leurs dirigeants l’impasse d’un système devenu illisible, instable et saturé de prélèvements.

Photo of Frédéric Mas
Photo of Thomas Carbonnier
Photo of Jean-Philippe Delsol
Frédéric Mas Go to Frédéric Mas page , Thomas Carbonnier Go to Thomas Carbonnier page et Jean-Philippe Delsol Go to Jean-Philippe Delsol page

11 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Frédéric Mas image
Frédéric Mas

Frédéric Mas est journaliste indépendant, ancien rédacteur en chef de Contrepoints.org. Après des études de droit et de sciences politiques, il a obtenu un doctorat en philosophie politique (Sorbonne-Universités).

Thomas Carbonnier image
Thomas Carbonnier

Thomas Carbonnier est Avocat fiscaliste, fondateur & coordinateur pédagogique des diplômes bac+5 DU Création de startup et innovation et DU Création et développement de structures en santé à l'Université Paris Cité. Il est également Président de l'UNPI 95, une association de propriétaires qui intervient dans le Val d'Oise.

Jean-Philippe Delsol image
Jean-Philippe Delsol

Jean-Philippe Delsol est avocat, essayiste et président de l’IREF, l'Institut de Recherches Economiques et Fiscale. Il est l'auteur de Civilisation et libre arbitre, (Desclée de Brouwer, 2022).

Populaires

1Ces chiffres et graphiques qui soulignent l’incroyable violence de l’effondrement économique allemand
2Des scientifiques dévoilent à quoi ressembleront les Occidentaux moyens en 2050 et ça fait peur
3Fuites sur les négociations avec la Russie : y’a-t-il une guerre souterraine au sein de l’administration Trump ?
4Commission d’enquête sur la neutralité de l’audiovisuel public : le patron de l’Arcom peine à convaincre
5Élus contestés, colère assumée : la fracture se creuse
6Des sénateurs socialistes suggèrent de condamner les riches à « l'emprunt forcé »
7Des impôts trop lourds et trop complexes : et si les changements attendus par les Français n’avaient finalement pas grand-chose à voir avec les obsessions de Piketty ou de Zucman ?