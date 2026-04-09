GRANDES REGIONS ET PENSEE MAGIQUE

9 avril 2026

Derrière la tentative d'évasion de l’Alsace, le redoutable mal de la pensée technocratique à la française

La réforme territoriale de 2015 a fusionné des régions selon des critères apparemment économiques et administratifs. Pourtant, des territoires comme l’Alsace contestent toujours vivement ce découpage, estimant qu’il ignore les réalités historiques, culturelles et économiques locales.