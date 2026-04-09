GRANDES REGIONS ET PENSEE MAGIQUE
9 avril 2026
Derrière la tentative d'évasion de l’Alsace, le redoutable mal de la pensée technocratique à la française
La réforme territoriale de 2015 a fusionné des régions selon des critères apparemment économiques et administratifs. Pourtant, des territoires comme l’Alsace contestent toujours vivement ce découpage, estimant qu’il ignore les réalités historiques, culturelles et économiques locales.
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THEMATIQUESPolitique
Titulaire d'un DEA d'histoire moderne (Paris IV Sorbonne), où il a travaillé sur l'émergence de la diplomatie en Europe occidentale à l'époque moderne, Jean-Thomas Lesueur est délégué général de l'Institut Thomas More.
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Titulaire d'un DEA d'histoire moderne (Paris IV Sorbonne), où il a travaillé sur l'émergence de la diplomatie en Europe occidentale à l'époque moderne, Jean-Thomas Lesueur est délégué général de l'Institut Thomas More.