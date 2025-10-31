Angoisses (image d'illustration)
© Flickr
TO BE OR NOT TO BE
31 octobre 2025
Derrière l’extrême polarisation politique américaine, la même peur du vide existentiel à gauche comme à droite
Le psychologue américain Carl F. Weems s'interroge sur la polarisation politique extrême qui frappe son pays en divisant profondément une société pourtant frappée par une angoisse existentielle bien partagée.
4 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Professeur de développement humain et d'études familiales, Université d'État de l'Iowa
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Professeur de développement humain et d'études familiales, Université d'État de l'Iowa