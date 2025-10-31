POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Angoisses (image d'illustration)

Blurred backgroundAngoisses (image d'illustration)

© Flickr

TO BE OR NOT TO BE

31 octobre 2025

Derrière l’extrême polarisation politique américaine, la même peur du vide existentiel à gauche comme à droite

Le psychologue américain Carl F. Weems s'interroge sur la polarisation politique extrême qui frappe son pays en divisant profondément une société pourtant frappée par une angoisse existentielle bien partagée.

Photo of Carl F. Weems
Carl F. Weems Go to Carl F. Weems page

4 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Carl F. Weems image
Carl F. Weems
Professeur

Professeur de développement humain et d'études familiales, Université d'État de l'Iowa

Populaires

1Patatras ! Et Bill Gates mit brutalement les pieds dans le plat des impasses de la lutte contre le changement climatique
2Radioscopie de la droite Bardella
3Nvidia killed the CAC 40 star : l’entreprise qui valait 5 000 milliards de dollars (et qui aurait pu être française)
4Les 500 fortunes françaises qui auraient grandi beaucoup plus vite que le patrimoine du reste des Français ? Encore une intox made in Zucman…
5« À une voix près » ?  Mais qui veut vraiment sauver l’accord de 68 entre la France et l’Algérie ?
6Guerre commerciale : les États-Unis et la Chine signent une trêve… Et l’Europe dans tout ça ?
7Pressions américaines sur un juge français : dernière preuve en date des renoncements de l’Europe sur sa souveraineté technologique