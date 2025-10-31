TO BE OR NOT TO BE

31 octobre 2025

Derrière l’extrême polarisation politique américaine, la même peur du vide existentiel à gauche comme à droite Le psychologue américain Carl F. Weems s'interroge sur la polarisation politique extrême qui frappe son pays en divisant profondément une société pourtant frappée par une angoisse existentielle bien partagée.

4 min de lecture