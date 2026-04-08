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Le 1er-Mai est un jour officiellement chômé depuis 1948.
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8 avril 2026

Derrière les fermetures forcées du 1er mai : l’enfer réglementaire qui asphyxie les salariés français

Une proposition de loi adoptée par le Sénat arrive à l’Assemblée pour autoriser certains salariés (boulangers, fleuristes, commerces alimentaires et établissements culturels) à travailler le 1er-Mai, jour officiellement chômé depuis 1948.

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MOTS-CLES

1er mai , fête du travail , commerces fermés , proposition de loi , Gabriel Attal , David Lisnard , réglementations , normes

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Olivier Redoules

Olivier Redoules est le directeur des Etudes de Rexecode. 

 

Diplômé de l’École polytechnique et de l’École nationale de la statistique et de l’administration économique (Ensae), administrateur de l’Insee, Olivier Redoulès a débuté sa carrière à l’ Insee en 2008, au sein du département de la conjoncture comme économiste et statisticien, avant de rejoindre la Direction générale du Trésor en 2011.

Nommé conseiller financier à l’Ambassade de France en Suède puis en Turquie, il occupe ensuite les postes de Directeur des études économiques (2017-2019) et de Chef économiste (2019-2020) au Medef.

Avant de rejoindre Rexecode, il était Rapporteur général adjoint auprès du Haut Conseil des finances publiques et Conseiller référendaire en service extraordinaire à la première chambre de la Cour des comptes.

Il est par ailleurs membre du conseil d’administration de la Société d'économie politique.

Olivier Redoules a pris la direction du pôle Etudes de Rexecode en octobre 2022. Il est notamment chargé de l'évaluation de l'impact des politiques publiques sur le système productif, la compétitivité, l'emploi et la croissance.

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