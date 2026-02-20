POLITIQUE
TOURNANT INDUSTRIEL

20 février 2026

Derrière l’échec des constructeurs automobiles européens sur les véhicules électriques, celui des voitures autonomes

Longtemps considérée comme un pilier industriel incontestable, l’automobile européenne traverse une mutation profonde. Après les hésitations sur l’électrique, une nouvelle interrogation surgit : l’Europe est-elle en train de manquer également le virage de la voiture autonome ?

Jean-Pierre Corniou

Jean-Pierre Corniou

Jean-Pierre Corniou est président d’Agile. IT et de l’Institut de l’iconomie.


Il est l'auteur de "Liberté, égalité, mobilié" aux éditions Marie B et "1,2 milliards d’automobiles, 7 milliards de terriens, la cohabitation est-elle possible ?" (2012).

