Derrière le succès d’audience des paris en ligne en streaming, le risque d’une flambée des addictions

Jamie est maître de conférences en psychologie à l'Université de Swansea. Ses recherches et domaines d'expertise portent sur la publicité liée aux jeux d'argent, la cognition liée aux jeux d'argent et la réduction des risques. Il a précédemment collaboré à de nombreux projets, dont une étude financée par le gouvernement gallois sur la perception des enfants vis-à-vis du parrainage de jeux d'argent dans le sport, et a également été conseiller expert en publicité liée aux jeux d'argent pour Channel 4.