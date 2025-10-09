Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Jeux d'argent (image d'illustration).
Derrière le succès d’audience des paris en ligne en streaming, le risque d’une flambée des addictions

Des millions d’internautes se connectent chaque soir pour regarder des streamers jouer aux machines à sous, parier en direct et vivre des montagnes russes émotionnelles de gains et de pertes. Mais derrière le divertissement se cache une mécanique bien plus inquiétante : celle d’une publicité déguisée, d’une normalisation du risque et d’un terreau fertile pour l’addiction.

avec Jamie Torrance
author imageJamie Torrance

Jamie est maître de conférences en psychologie à l'Université de Swansea. Ses recherches et domaines d'expertise portent sur la publicité liée aux jeux d'argent, la cognition liée aux jeux d'argent et la réduction des risques. Il a précédemment collaboré à de nombreux projets, dont une étude financée par le gouvernement gallois sur la perception des enfants vis-à-vis du parrainage de jeux d'argent dans le sport, et a également été conseiller expert en publicité liée aux jeux d'argent pour Channel 4.

