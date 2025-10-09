Sociétéil y a 1 heures
Risque sanitaire
Derrière le succès d’audience des paris en ligne en streaming, le risque d’une flambée des addictions
Des millions d’internautes se connectent chaque soir pour regarder des streamers jouer aux machines à sous, parier en direct et vivre des montagnes russes émotionnelles de gains et de pertes. Mais derrière le divertissement se cache une mécanique bien plus inquiétante : celle d’une publicité déguisée, d’une normalisation du risque et d’un terreau fertile pour l’addiction.