SITUATION REVELATRICE

20 avril 2026

Derrière la panne des tapis roulants de Châtelet, la vérité sur l’état de déliquescence de la France

Un an d'arrêt pour les tapis roulants de la plus grande station de correspondance d'Europe, faute de pièces introuvables : l'incident de Châtelet ferait presque sourire s'il n'était le symptôme d'un mal bien plus profond. Ponts en mauvais état, hôpitaux vétustes, ascenseurs en panne, réseau ferroviaire sous-investi — la France accumule les couches de peinture sur la rouille. A qui la faute ? Décryptage.