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La tour Eiffel, qui se dégrade invariablement.
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SITUATION REVELATRICE

20 avril 2026

Derrière la panne des tapis roulants de Châtelet, la vérité sur l’état de déliquescence de la France

Un an d'arrêt pour les tapis roulants de la plus grande station de correspondance d'Europe, faute de pièces introuvables : l'incident de Châtelet ferait presque sourire s'il n'était le symptôme d'un mal bien plus profond. Ponts en mauvais état, hôpitaux vétustes, ascenseurs en panne, réseau ferroviaire sous-investi — la France accumule les couches de peinture sur la rouille. A qui la faute ? Décryptage.

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MOTS-CLES

maintenance , France , délabrement , tour eiffel , infrastructures , tapis roulants , chatelet

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Edouard Hesse

Diplômé de Sciences Po Strasbourg et l'EM Strasbourg, Édouard Hesse est chercheur associé chez GenerationLibre. Il écrit régulièrement des tribunes et recensions pour des journaux comme Slate ou Le Point.

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Philippe Crevel

Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.

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