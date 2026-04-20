SITUATION REVELATRICE
20 avril 2026
Derrière la panne des tapis roulants de Châtelet, la vérité sur l’état de déliquescence de la France
Un an d'arrêt pour les tapis roulants de la plus grande station de correspondance d'Europe, faute de pièces introuvables : l'incident de Châtelet ferait presque sourire s'il n'était le symptôme d'un mal bien plus profond. Ponts en mauvais état, hôpitaux vétustes, ascenseurs en panne, réseau ferroviaire sous-investi — la France accumule les couches de peinture sur la rouille. A qui la faute ? Décryptage.
10 min de lecture
MOTS-CLESmaintenance , France , délabrement , tour eiffel , infrastructures , tapis roulants , chatelet
THEMATIQUESFrance
Diplômé de Sciences Po Strasbourg et l'EM Strasbourg, Édouard Hesse est chercheur associé chez GenerationLibre. Il écrit régulièrement des tribunes et recensions pour des journaux comme Slate ou Le Point.
Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.
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Diplômé de Sciences Po Strasbourg et l'EM Strasbourg, Édouard Hesse est chercheur associé chez GenerationLibre. Il écrit régulièrement des tribunes et recensions pour des journaux comme Slate ou Le Point.
Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata, société d'études et de conseils en stratégies économiques.