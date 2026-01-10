©
Des agriculteurs lors d'une manifestation à Strasbourg. (Image d'illustration)
CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCEE
10 janvier 2026
Derrière la crise agricole, le spectre du retour de véritables jacqueries
Les manifestations de mécontentement se succèdent à un rythme de plus en plus soutenu, qui plus est avec la réintroduction annoncée de la violence. Et si l’on arrêtait de promettre aux agriculteurs ce qu’on sait ne pas pouvoir (ou vouloir) tenir pour les calmer, pour, à la place, poser cartes sur tables les conditions d’une filière alimentaire qui fonctionne décemment ?
4 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Antoine Jeandey est journaliste et auteur de « Tu m’as laissée en vie, suicide paysan veuve à 24 ans ».
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Antoine Jeandey est journaliste et auteur de « Tu m’as laissée en vie, suicide paysan veuve à 24 ans ».