CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCEE

10 janvier 2026

Derrière la crise agricole, le spectre du retour de véritables jacqueries

Les manifestations de mécontentement se succèdent à un rythme de plus en plus soutenu, qui plus est avec la réintroduction annoncée de la violence. Et si l’on arrêtait de promettre aux agriculteurs ce qu’on sait ne pas pouvoir (ou vouloir) tenir pour les calmer, pour, à la place, poser cartes sur tables les conditions d’une filière alimentaire qui fonctionne décemment ?