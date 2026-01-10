POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Des agriculteurs lors d'une manifestation à Strasbourg. (Image d'illustration)

©

Des agriculteurs lors d'une manifestation à Strasbourg. (Image d'illustration)

CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCEE

10 janvier 2026

Derrière la crise agricole, le spectre du retour de véritables jacqueries

Les manifestations de mécontentement se succèdent à un rythme de plus en plus soutenu, qui plus est avec la réintroduction annoncée de la violence. Et si l’on arrêtait de promettre aux agriculteurs ce qu’on sait ne pas pouvoir (ou vouloir) tenir pour les calmer, pour, à la place, poser cartes sur tables les conditions d’une filière alimentaire qui fonctionne décemment ?

Photo of Antoine Jeandey
Antoine Jeandey Go to Antoine Jeandey page

4 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Antoine Jeandey image
Antoine Jeandey

Antoine Jeandey est journaliste et auteur de « Tu m’as laissée en vie, suicide paysan veuve à 24 ans ».

Populaires

1Les 6 raisons qui font qu’un Iran post mollahs ne sera pas un crash à l’irakienne
2Le Conseil d’Etat valide l’usage de l’orthographe inclusive sans que personne ne lui ait jamais donné la légitimité pour le faire
3Matthieu Pigasse, « Bolloré de gauche » et agent commercial de BYD
4Iran : vers un coup d'Etat militaire pour tenter de sauver ce qui peut l'être du régime islamiste ?
5Crispations sur le Mercosur : le symptôme d’un mal très français
6Ce parfum de goulag qui flotte sur l'Europe
7Trump affole les hebdos… et le RN; Marianne voit Marine Le Pen en deuil de la présidentielle, L’Express Lecornu plus proche de Macron que jamais, Le Nouvel Obs Dati & Chikirou en convergence des brutes; Hollande assassine son successeur