Un bébé prématuré ouvre les yeux dans les bras de sa mère au service de néonatalogie de l'hôpital Robert Debré à Paris.
UN MAL SI FRANCAIS
25 janvier 2026
Dénatalité : du Roi Soleil à 2025, comment la France s’est fragilisée par manque d’hommes
Pour la première fois depuis plus d’un siècle, la France est entrée en déclin démographique. En 2025, le nombre de décès a dépassé celui des naissances, actant un basculement lourd de conséquences économiques, sociales et stratégiques. Derrière les chiffres se dessine une fragilisation profonde du pays, déjà observée à plusieurs reprises dans l’histoire, du règne de Louis XIV aux guerres napoléoniennes. À l’heure où la natalité atteint son plus bas niveau depuis 1917, la question démographique redevient un enjeu central de puissance, de prospérité et de souveraineté nationale.
Ancien élève de l’École nationale d’administration (ENA), Dov ZERAH a été directeur des Monnaies et médailles. Ancien directeur général de l'Agence française de développement (AFD), il a également été président de Proparco, filiale de l’AFD spécialisée dans le financement du secteur privé et censeur d'OSEO.
Auteur de sept livres et de très nombreux articles, Dov ZERAH a enseigné à l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po), à l’ENA, ainsi qu’à l’École des hautes études commerciales de Paris (HEC). Conseiller municipal de Neuilly-sur-Seine de 2008 à 2014, et à nouveau depuis 2020. Administrateur du Consistoire de Paris de 1998 à 2006 et de 2010 à 2018, il en a été le président en 2010.
