Un bébé prématuré ouvre les yeux dans les bras de sa mère au service de néonatalogie de l'hôpital Robert Debré à Paris.

Un bébé prématuré ouvre les yeux dans les bras de sa mère au service de néonatalogie de l'hôpital Robert Debré à Paris.

UN MAL SI FRANCAIS

25 janvier 2026

Dénatalité : du Roi Soleil à 2025, comment la France s’est fragilisée par manque d’hommes

Pour la première fois depuis plus d’un siècle, la France est entrée en déclin démographique. En 2025, le nombre de décès a dépassé celui des naissances, actant un basculement lourd de conséquences économiques, sociales et stratégiques. Derrière les chiffres se dessine une fragilisation profonde du pays, déjà observée à plusieurs reprises dans l’histoire, du règne de Louis XIV aux guerres napoléoniennes. À l’heure où la natalité atteint son plus bas niveau depuis 1917, la question démographique redevient un enjeu central de puissance, de prospérité et de souveraineté nationale.

Photo of Dov Zerah
Dov Zerah Go to Dov Zerah page

5 min de lecture

