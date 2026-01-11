POLITIQUE
La devise nationale « Liberté, Égalité, Fraternité » est visible sur un panneau d'un service administratif près de Lille.

2026

11 janvier 2026

La démocratie ne sera pas sauvée sans reconstruction d’une culture de l’attention

À force de confondre liberté et immédiateté, tolérance et neutralisation de toute exigence morale, la démocratie contemporaine s’épuise. Sa survie ne passera ni par davantage de normes ni par des slogans vertueux, mais par une reconstruction profonde : celle d’une culture de l’attention, seule capable de redonner sens à la liberté, au respect et au vivre-ensemble.

Bertrand Vergely

Bertrand Vergely est philosophe et théologien.

Il est l'auteur de plusieurs livres dont La Mort interdite (J.-C. Lattès, 2001) ou Une vie pour se mettre au monde (Carnet Nord, 2010), La tentation de l'Homme-Dieu (Le Passeur Editeur, 2015).

 

 

