LIGUE DES CHAMPIONS

29 avril 2026

Demi-finale Ligue des champions - PSG Bayern : 5/4 Neuf buts pour un match de légende !

Dans une vie de supporter, il y a des rencontres qui marquent plus que d'autres. Cette demi-finale aller de Ligue des champions entre les deux meilleures équipes d’Europe en était une, et elle a accouché d’un scénario d’anthologie : 90 minutes de frissons ferme, 9 buts, et une encolure d'avance en faveur du PSG. Quel plaisir !