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Demi-finale Ligue des Champions
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LIGUE DES CHAMPIONS

29 avril 2026

Demi-finale Ligue des champions - PSG Bayern : 5/4  Neuf buts pour un match de légende !

Dans une vie de supporter, il y a des rencontres qui marquent plus que d'autres. Cette demi-finale aller de Ligue des champions entre les deux meilleures équipes d’Europe en était une, et elle a accouché d’un scénario d’anthologie : 90 minutes de frissons ferme, 9 buts, et une encolure d'avance en faveur du PSG. Quel plaisir !

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MOTS-CLES

Football , Ligue des Champions , demi-finale , PSG , Bayern Munich

THEMATIQUES

Sport
A PROPOS DES AUTEURS
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Olivier Rodriguez
Olivier Rodriguez est entraîneur de tennis et préparateur physique. Il a coaché des sportifs de haut niveau en tennis. 
 