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18 juin 2026

Défoncés et professionnellement performants : quand la drogue s’invite au sommet de la pyramide sociale française

Le 16 juin 2026, Sébastien Lecornu a adressé à l'ensemble de son gouvernement une circulaire intitulée « Mesures de prévention de la consommation de stupéfiants au sein de l'État ». Le texte impose des dépistages salivaires inopinés et obligatoires visant les ministres, les secrétaires d'État et les membres de leurs cabinets, ainsi que les hauts fonctionnaires les plus exposés ; chaque ministère doit remettre un plan d'action avant le 26 juin. Le Premier ministre y invoque « une probité totale et une exigence particulière d'exemplarité ». Derrière le geste symbolique, une réalité que l'on nomme rarement : la consommation de substances psychoactives comme mode de fonctionnement d'individus très intégrés socialement et professionnellement performants.