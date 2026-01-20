POLITIQUE
Le pape Léon XIV lors de son audience générale hebdomadaire sur la place Saint-Pierre au Vatican, le 6 août 2025.

©

ENJEUX D'AMPLEUR

20 janvier 2026

Début du pontificat de Léon XIV : 2026 sera-t-elle une année charnière pour le pape et l’Église catholique ?

L’année 2026 pourrait marquer un tournant pour le pape Léon XIV et l’influence de l’Église catholique en Europe. Entre ambitions institutionnelles, modernisation interne et pressions culturelles et géopolitiques, le Saint-Siège se retrouve face à des défis systémiques qui dépassent de loin les simples questions doctrinales.

Gaetano Masciullo Go to Gaetano Masciullo page

2 min de lecture

MOTS-CLES

léon XIV , pape , Vatican , église catholique , réformes , synodalité , Évêques , ONG , morale

THEMATIQUES

Religion
A PROPOS DES AUTEURS
Gaetano Masciullo image
Gaetano Masciullo

Gaetano Masciullo est un philosophe italien, auteur et journaliste indépendant. Il s'intéresse principalement aux phénomènes modernes qui menacent les racines de la civilisation chrétienne occidentale.

