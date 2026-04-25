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Le pape Léon XIV lors de son audience générale hebdomadaire sur la place Saint-Pierre au Vatican, le 6 août 2025.
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VATICAN

25 avril 2026

De retour d'Afrique, le pape Léon réaffirme l'importance des frontières

Le pape Léon XIV rompt avec le discours de son prédécesseur sur l'accueil inconditionnel des migrants.

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MOTS-CLES

religion , Vatican , immigration , frontières , réfugiés , immigrés , migrants , europe , pape Léon XIV , pape françois , Catholiques , Jean-Paul II

THEMATIQUES

Religion
A PROPOS DES AUTEURS
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Hélène de Lauzun

Hélène de Lauzun est correspondante à Paris pour The European Conservative. Elle a étudié à l'École Normale Supérieure de Paris. Elle a enseigné la littérature et la civilisation françaises à Harvard et a obtenu un doctorat en Histoire à la Sorbonne. Elle est l'auteur de L'Histoire de l'Autriche (Perrin, 2021). 

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