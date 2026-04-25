VATICAN
25 avril 2026
De retour d'Afrique, le pape Léon réaffirme l'importance des frontières
Le pape Léon XIV rompt avec le discours de son prédécesseur sur l'accueil inconditionnel des migrants.
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Hélène de Lauzun est correspondante à Paris pour The European Conservative. Elle a étudié à l'École Normale Supérieure de Paris. Elle a enseigné la littérature et la civilisation françaises à Harvard et a obtenu un doctorat en Histoire à la Sorbonne. Elle est l'auteur de L'Histoire de l'Autriche (Perrin, 2021).
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