REVELATIONS
18 mars 2026
“De nombreuses solutions de bon sens ont été exclues du système politique européen”, selon Andrew Peek, expert à l’Atlantic Council
Andrew Peek, expert du Atlantic Council et ancien conseiller au Conseil de sécurité nationale des États-Unis, offre une analyse aiguë des tensions transatlantiques actuelles. Selon lui, ces frictions ne proviennent pas seulement de conflits externes, mais reflètent une crise interne des démocraties occidentales, où des solutions pragmatiques sont systématiquement marginalisées.
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THEMATIQUESEurope
Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.
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Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.