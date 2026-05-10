ESPACE

10 mai 2026

De l’atmosphère a été détectée sur un petit objet transneptunien au-delà de Pluton

Au-delà de l’orbite de Pluton, un petit objet transneptunien d’environ 500 km de diamètre vient de réserver une surprise aux astronomes : lors d’une occultation stellaire observée en janvier 2024, il a révélé la présence d’une fine atmosphère.