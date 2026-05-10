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Cette image, fournie par la NASA, le Laboratoire de physique appliquée de l'Université Johns Hopkins et le Southwest Research Institute, montre la surface de Pluton.
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ESPACE

10 mai 2026

De l’atmosphère a été détectée sur un petit objet transneptunien au-delà de Pluton

Au-delà de l’orbite de Pluton, un petit objet transneptunien d’environ 500 km de diamètre vient de réserver une surprise aux astronomes : lors d’une occultation stellaire observée en janvier 2024, il a révélé la présence d’une fine atmosphère.

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MOTS-CLES

Pluton , espace , galaxie , science , découverte , atmosphère , recherche , Étude , terre , lune , soleil , origines de la vie , objets transneptuniens

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Josep M. Trigo Rodríguez

Josep M. Trigo Rodríguez est chercheur principal du groupe Météorites et Sciences Planétaires au sein de l'Institut des Sciences Spatiales (ICE - CSIC).

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