CRISE DE CIVILISATION

10 janvier 2026

De l’Antiquité tardive à la France contemporaine : anatomie d’une barbarie intérieure

La barbarie ne surgit pas toujours de l’extérieur. Elle naît parfois d’un vide intérieur, lorsque le sens se retire, que la loi n’est plus crue et que la force redevient langage. Comme à la fin de l’Empire romain, notre époque pourrait bien en offrir une inquiétante répétition.