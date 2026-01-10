©
Des manifestants brandissent des pancartes, dont une sur laquelle on peut lire « Maman, j'ai peur dans la rue », tandis qu'un autre agite un drapeau français lors d'une manifestation à Paris le 14 septembre 2024. (Image d'illustration)
CRISE DE CIVILISATION
10 janvier 2026
De l’Antiquité tardive à la France contemporaine : anatomie d’une barbarie intérieure
La barbarie ne surgit pas toujours de l’extérieur. Elle naît parfois d’un vide intérieur, lorsque le sens se retire, que la loi n’est plus crue et que la force redevient langage. Comme à la fin de l’Empire romain, notre époque pourrait bien en offrir une inquiétante répétition.
Avocat à la Cour d'appel de Paris et à la Cour Pénale Internationale de la Haye, Gérald Pandelon est docteur en droit pénal et docteur en sciences politiques, discipline qu'il a enseignée pendant 15 ans. Gérald Pandelon est Président de l'Association française des professionnels de la justice et du droit (AJPD). Diplômé de Sciences-Po, il est également chargé d'enseignement. Il est l'auteur de "Inquisition française" (Editions Reinharc, 2025), L'aveu en matière pénale ; publié aux éditions Valensin (2015), La face cachée de la justice (Editions Valensin, 2016), Que sais-je sur le métier d'avocat en France (PUF, 2017) et La France des caïds (Max Milo, 2020).
