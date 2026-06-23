CHOIX DE CARRIERE
23 juin 2026
De la Norvège au Wisconsin, les enfants veulent tous être… influenceurs
Un élève de CE1 (7-8 ans) en Norvège a dessiné le logo de YouTube lorsque mes collègues et moi lui avons demandé ce qu'il voulait faire plus tard. Quand nous lui avons demandé pourquoi, l'enfant a expliqué que les youtubeurs sont célèbres et gagnent beaucoup d'argent.
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Matthew Simoneau, docteur en éducation, est un expert reconnu de la formation professionnelle et technique, fort de plus de trente ans d'expérience cumulée dans l'enseignement supérieur, la formation professionnelle et l'inspection des bâtiments.
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Matthew Simoneau, docteur en éducation, est un expert reconnu de la formation professionnelle et technique, fort de plus de trente ans d'expérience cumulée dans l'enseignement supérieur, la formation professionnelle et l'inspection des bâtiments.