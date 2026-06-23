CHOIX DE CARRIERE

23 juin 2026

De la Norvège au Wisconsin, les enfants veulent tous être… influenceurs

Un élève de CE1 (7-8 ans) en Norvège a dessiné le logo de YouTube lorsque mes collègues et moi lui avons demandé ce qu'il voulait faire plus tard. Quand nous lui avons demandé pourquoi, l'enfant a expliqué que les youtubeurs sont célèbres et gagnent beaucoup d'argent.