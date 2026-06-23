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Des enfants assis aux tables des délégués en train de faire du coloriage au siège des Nations Unies à New York, le 20 novembre 2019, lors des célébrations du sommet de l'UNICEF marquant la Journée mondiale de l'enfance.
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CHOIX DE CARRIERE

23 juin 2026

De la Norvège au Wisconsin, les enfants veulent tous être… influenceurs

Un élève de CE1 (7-8 ans) en Norvège a dessiné le logo de YouTube lorsque mes collègues et moi lui avons demandé ce qu'il voulait faire plus tard. Quand nous lui avons demandé pourquoi, l'enfant a expliqué que les youtubeurs sont célèbres et gagnent beaucoup d'argent.

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MOTS-CLES

jeunes , enfants , formation , rêve , influenceur , carrière , argent , popularité , réseaux sociaux , désillusions , écoles , TikTok , orientation

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Matthew Simoneau
Professeur d'enseignement professionnel et technique

Matthew Simoneau, docteur en éducation, est un expert reconnu de la formation professionnelle et technique, fort de plus de trente ans d'expérience cumulée dans l'enseignement supérieur, la formation professionnelle et l'inspection des bâtiments.

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