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Blurred background« De Gaulle en famille » de Mathieu Geagea.
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CHRONIQUE LITTERAIRE

31 mai 2026

« De Gaulle en famille » de Mathieu Geagea

Dans "De Gaulle en famille", l’historien Mathieu Geagea éclaire la figure du Général sous un jour intime et méconnu. À travers lettres, souvenirs et épisodes familiaux, il révèle un homme façonné autant par le devoir d’État que par les liens affectifs, où se mêlent tendresse paternelle, épreuves personnelles et héritage moral profondément ancré.

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MOTS-CLES

De Gaulle en famille , Mathieu Geagea , De Gaulle , général de Gaulle , histoire , seconde guerre mondiale , littérature , biographie

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Laurence Biava

Laurence Biava est écrivain, et agent d'auteurs et d'artistes. Dernier ouvrage paru : "Le goût des bibliothèques" (Mercure de France).

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