CHRONIQUE LITTERAIRE

31 mai 2026

« De Gaulle en famille » de Mathieu Geagea

Dans "De Gaulle en famille", l’historien Mathieu Geagea éclaire la figure du Général sous un jour intime et méconnu. À travers lettres, souvenirs et épisodes familiaux, il révèle un homme façonné autant par le devoir d’État que par les liens affectifs, où se mêlent tendresse paternelle, épreuves personnelles et héritage moral profondément ancré.