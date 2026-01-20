©
Donald Trump s'entretient avec la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, lors du sommet du G7 à La Malbaie, au Québec, au Canada, le 9 juin 2018.
20 janvier 2026
Davos : les bruits de couloir donnent Trump acheteur du Forum mondial et Christine Lagarde comme prochaine présidente
En attendant l’arrivée du shérif, les habitués de Davos spéculent sur les véritables intentions du président américain. Faute de pouvoir convertir les participants au nouvel ordre mondial fondé sur le droit du plus fort, certains le soupçonnent de vouloir acheter le Forum en entier et ainsi de s’auto-désigner roi du capitalisme mondial.
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
