POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Donald Trump s'entretient avec la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, lors du sommet du G7 à La Malbaie, au Québec, au Canada, le 9 juin 2018.

©

Donald Trump s'entretient avec la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, lors du sommet du G7 à La Malbaie, au Québec, au Canada, le 9 juin 2018.

ATLANTICO-BUSINESS

20 janvier 2026

Davos : les bruits de couloir donnent Trump acheteur du Forum mondial et Christine Lagarde comme prochaine présidente

En attendant l’arrivée du shérif, les habitués de Davos spéculent sur les véritables intentions du président américain. Faute de pouvoir convertir les participants au nouvel ordre mondial fondé sur le droit du plus fort, certains le soupçonnent de vouloir acheter le Forum en entier et ainsi de s’auto-désigner roi du capitalisme mondial.

Photo of Jean-Marc Sylvestre
Jean-Marc Sylvestre Go to Jean-Marc Sylvestre page

5 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre image
Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

Populaires

1Voilà comment l’IA pourrait rapidement faire prendre conscience aux Français qu’ils n’ont pas toujours accès aux meilleurs traitements disponibles
2Bras de fer sur le Groënland : mais qui est réellement prêt à payer le VRAI prix de notre souveraineté ?
3Davos : les bruits de couloir donnent Trump acheteur du Forum mondial et Christine Lagarde comme prochaine présidente
4Et les trois pires mesures du Budget 2026 sont…
5L’Europe ou les illusions du droit (et la soumission au néo-colonialisme de la tech américaine)
6SMIC pas revalorisé depuis 2012 mais dividendes qui explosent ? Voilà les chiffres qui montrent que la CGT ment éhontément
7Bras de fer transatlantique : Giorgia Meloni met en garde Trump et les Européens contre une escalade commerciale