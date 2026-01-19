POLITIQUE
Le forum de Davos en 2024.

©

Le forum de Davos en 2024.

REUNION AU SOMMET

19 janvier 2026

Davos 2026 sous haute tension : Trump en vedette, l’économie mondiale aux prises avec ses contradictions

À quelques jours de l’ouverture du Forum économique mondial à Davos, l’atmosphère est loin d’être celle d’une simple réunion d’élites. Alors que Donald Trump s’apprête à occuper le centre de l’attention médiatique et politique, les enjeux dépassent largement les considérations financières classiques : du rôle de l’Afrique dans la nouvelle économie mondiale à la montée des critiques contre les inégalités, en passant par des tensions géopolitiques qui frappent le forum lui-même. Cette édition 2026 promet d’être l’une des plus controversées de l’histoire de Davos.

Emmanuel Cahour
Emmanuel Cahour

Emmanuel Cahour
Emmanuel Cahour

