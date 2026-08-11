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David Lisnard, maire de Cannes, président de l'Association des maires de France (AMF) et candidat à l'élection présidentielle de 2027, pose lors d'une séance photo à Paris le 10 juin 2026.
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MODELE SOCIAL, CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCEE

11 août 2026

David Lisnard et la fin de l’État-Providence : un diagnostic radical, mais quelles solutions ?

En affirmant que « le modèle d’État-providence est mort » dans une interview au JDD, David Lisnard ouvre un débat aussi sensible que nécessaire sur la soutenabilité du modèle social français. Vieillissement démographique, stagnation économique, niveau élevé des prélèvements : les contraintes qui pèsent sur son financement sont réelles.

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MOTS-CLES

David Lisnard , France , économie , dépenses , Budget , État-providence , modèle social , dépenses publiques , réforme , campagne présidentielle , libéralisme , dépenses sociales , Argent Public , Impôts , Nouvelle énergie

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe Daunique

Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).

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