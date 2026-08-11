MODELE SOCIAL, CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCEE

David Lisnard et la fin de l’État-Providence : un diagnostic radical, mais quelles solutions ?

En affirmant que « le modèle d’État-providence est mort » dans une interview au JDD, David Lisnard ouvre un débat aussi sensible que nécessaire sur la soutenabilité du modèle social français. Vieillissement démographique, stagnation économique, niveau élevé des prélèvements : les contraintes qui pèsent sur son financement sont réelles.