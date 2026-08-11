MODELE SOCIAL, CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCEE
11 août 2026
David Lisnard et la fin de l’État-Providence : un diagnostic radical, mais quelles solutions ?
En affirmant que « le modèle d’État-providence est mort » dans une interview au JDD, David Lisnard ouvre un débat aussi sensible que nécessaire sur la soutenabilité du modèle social français. Vieillissement démographique, stagnation économique, niveau élevé des prélèvements : les contraintes qui pèsent sur son financement sont réelles.
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Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).
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Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).