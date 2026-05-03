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En Europe, la place du dimanche dans la semaine varie selon les traditions nationales.
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THE WORLD IN MAPS

3 mai 2026

Dans quels pays en Europe le dimanche est-il le premier jour de la semaine ?

En Europe, la place du dimanche dans la semaine varie selon les traditions nationales. Si la norme internationale fixe le lundi comme premier jour, certains pays comme le Royaume-Uni, le Portugal ou Malte continuent de considérer le dimanche comme point de départ.

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semaine , calendrier , dimanche , lundi , Malte , Royaume-Uni , Portugal , Allemagne , religion , société , europe , Union européenne , the world in maps

THEMATIQUES

Europe
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