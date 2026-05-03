THE WORLD IN MAPS
3 mai 2026
Dans quels pays en Europe le dimanche est-il le premier jour de la semaine ?
En Europe, la place du dimanche dans la semaine varie selon les traditions nationales. Si la norme internationale fixe le lundi comme premier jour, certains pays comme le Royaume-Uni, le Portugal ou Malte continuent de considérer le dimanche comme point de départ.
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Le site « Le Monde en Cartes » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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