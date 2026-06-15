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WORLD IN MAPS

15 juin 2026

Dans quel pays européen est-il illégal d’uriner dans la mer ?

En matière de lois insolites à travers le monde, le Portugal se distingue par une réglementation plutôt inattendue : c’est le seul pays d’Europe où il est explicitement interdit d’uriner dans la mer.

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World in Maps , loi , Uriner dans la mer , Portugal

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