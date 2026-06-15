WORLD IN MAPS
15 juin 2026
Dans quel pays européen est-il illégal d’uriner dans la mer ?
En matière de lois insolites à travers le monde, le Portugal se distingue par une réglementation plutôt inattendue : c’est le seul pays d’Europe où il est explicitement interdit d’uriner dans la mer.
1 min de lecture
MOTS-CLESWorld in Maps , loi , Uriner dans la mer , Portugal
THEMATIQUESGéopolitique
Le site « Le Monde en Cartes » touche des millions de personnes chaque mois et a fédéré une communauté internationale désireuse de comprendre comment la géographie influence la politique, la société et l’histoire. Nos contenus sont partagés par des étudiants, des journalistes, des enseignants, des chercheurs et des esprits curieux du monde entier.
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