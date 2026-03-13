POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Cette vue d’artiste de la supernova 1987A est basée sur des données réelles et révèle les régions internes froides des restes (en rouge) de l’étoile explosée où d’énormes quantité de poussière ont été détectées et photographiées par ALMA.
See image caption

VIE ET MORT D'UNE ETOILE

13 mars 2026

Dans les profondeurs de la terre, un télescope pourrait bientôt détecter les fantômes d'étoiles disparues avant même l'existence de notre planète

Imaginez lever les yeux vers le ciel nocturne et voir une étoile exploser soudainement en un éclat de lumière plus intense que tout ce qui l'entoure. Un éclair si puissant qu'il éclipse brièvement une galaxie entière avant de s'éteindre à jamais.

Photo of Pablo Mirave
Pablo Mirave Go to Pablo Mirave page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

supernova , télescope , astronomie , astronomes , étoiles , neutrons , trous noirs

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
Pablo Mirave image
Pablo Mirave

Pablo Martinez Mirave est chercheur postdoctoral en astrophysique théorique des particules. Il travaille actuellement à l'Institut Niels Bohr de l'Université de Copenhague (Copenhague, Danemark).