VIE ET MORT D'UNE ETOILE

13 mars 2026

Dans les profondeurs de la terre, un télescope pourrait bientôt détecter les fantômes d'étoiles disparues avant même l'existence de notre planète

Imaginez lever les yeux vers le ciel nocturne et voir une étoile exploser soudainement en un éclat de lumière plus intense que tout ce qui l'entoure. Un éclair si puissant qu'il éclipse brièvement une galaxie entière avant de s'éteindre à jamais.