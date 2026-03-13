VIE ET MORT D'UNE ETOILE
13 mars 2026
Dans les profondeurs de la terre, un télescope pourrait bientôt détecter les fantômes d'étoiles disparues avant même l'existence de notre planète
Imaginez lever les yeux vers le ciel nocturne et voir une étoile exploser soudainement en un éclat de lumière plus intense que tout ce qui l'entoure. Un éclair si puissant qu'il éclipse brièvement une galaxie entière avant de s'éteindre à jamais.
3 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESScience
A PROPOS DES AUTEURS
Pablo Martinez Mirave est chercheur postdoctoral en astrophysique théorique des particules. Il travaille actuellement à l'Institut Niels Bohr de l'Université de Copenhague (Copenhague, Danemark).
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Pablo Martinez Mirave est chercheur postdoctoral en astrophysique théorique des particules. Il travaille actuellement à l'Institut Niels Bohr de l'Université de Copenhague (Copenhague, Danemark).