PALEONTOLOGIE MARITIME
12 juin 2026
Dans les abysses de l'océan Indien, un cimetière de baleines vieux de 5 millions d'années
Dans les profondeurs de l’océan Indien, au large de la zone de Diamantina, des chercheurs ont mis au jour un véritable « cimetière » de baleines vieux de plus de cinq millions d’années, offrant un aperçu exceptionnel des écosystèmes abyssaux. Cette découverte révèle la richesse insoupçonnée des chutes de carcasses en milieu profond.
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A PROPOS DES AUTEURS
Vanessa Pirotta est chercheuse postdoctorale et spécialiste de la faune sauvage à l'Université Macquarie.
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A PROPOS DES AUTEURS
Vanessa Pirotta est chercheuse postdoctorale et spécialiste de la faune sauvage à l'Université Macquarie.