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Des ossements de cachalots sont exposés lors d'une avant-première de « Baleines : Géants des profondeurs », la nouvelle exposition temporaire du Musée américain d'histoire naturelle de New York.
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PALEONTOLOGIE MARITIME

12 juin 2026

Dans les abysses de l'océan Indien, un cimetière de baleines vieux de 5 millions d'années 

Dans les profondeurs de l’océan Indien, au large de la zone de Diamantina, des chercheurs ont mis au jour un véritable « cimetière » de baleines vieux de plus de cinq millions d’années, offrant un aperçu exceptionnel des écosystèmes abyssaux. Cette découverte révèle la richesse insoupçonnée des chutes de carcasses en milieu profond.

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MOTS-CLES

baleines , océans , fonds marins , cimetière , découverte , recherche , Étude , Chercheur , recherche scientifique , mammifères , espèces menacées , carcasse

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Vanessa Pirotta

Vanessa Pirotta est chercheuse postdoctorale et spécialiste de la faune sauvage à l'Université Macquarie.