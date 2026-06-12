PALEONTOLOGIE MARITIME

12 juin 2026

Dans les abysses de l'océan Indien, un cimetière de baleines vieux de 5 millions d'années

Dans les profondeurs de l’océan Indien, au large de la zone de Diamantina, des chercheurs ont mis au jour un véritable « cimetière » de baleines vieux de plus de cinq millions d’années, offrant un aperçu exceptionnel des écosystèmes abyssaux. Cette découverte révèle la richesse insoupçonnée des chutes de carcasses en milieu profond.