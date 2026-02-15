RELANCE INDUSTRIELLE
15 février 2026
Danantara : le grand pari industriel de Jakarta
Lancé par le président Prabowo Subianto, le fonds souverain Danantara ambitionne de transformer l’Indonésie en puissance industrielle.
3 min de lecture
0:00min
100%
100%
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.