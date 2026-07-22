ENQUETE
22 juillet 2026
D'où proviennent les plus gros diamants du monde ? La géologie apporte désormais des réponses
Certaines des pierres précieuses les plus extraordinaires jamais découvertes appartiennent à une catégorie rare de diamants appelée CLIPPIR (acronyme anglais pour : Cullinan-like, Large, Inclusion-Poor, Pure, Irregular, Resorbed — soit des diamants de type Cullinan, de grande taille, pauvres en inclusions, purs, irréguliers et résorbés).
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MOTS-CLESCLIPPIR , diamants , géologie , terre , formation
THEMATIQUESScience
Geoffrey Howarth a obtenu son doctorat à l'université Rhodes en 2013. Il a ensuite effectué un premier post-doctorat à l'université du Tennessee à Knoxville, suivi d'un second à l'université du Cap. En 2018, il a occupé un poste de professeur adjoint (en voie de titularisation) à l'université de Géorgie. Il a par la suite rejoint l'université du Cap, où il est actuellement professeur agrégé.
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Geoffrey Howarth a obtenu son doctorat à l'université Rhodes en 2013. Il a ensuite effectué un premier post-doctorat à l'université du Tennessee à Knoxville, suivi d'un second à l'université du Cap. En 2018, il a occupé un poste de professeur adjoint (en voie de titularisation) à l'université de Géorgie. Il a par la suite rejoint l'université du Cap, où il est actuellement professeur agrégé.