Geoffrey Howarth a obtenu son doctorat à l'université Rhodes en 2013. Il a ensuite effectué un premier post-doctorat à l'université du Tennessee à Knoxville, suivi d'un second à l'université du Cap. En 2018, il a occupé un poste de professeur adjoint (en voie de titularisation) à l'université de Géorgie. Il a par la suite rejoint l'université du Cap, où il est actuellement professeur agrégé.