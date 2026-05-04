ECONOMIE ATONE

4 mai 2026

Croissance française en berne : la part de la guerre en Iran, celle de ceux qui nous gouvernent à Paris… et à Francfort

0,9 % de croissance prévue en 2026 : la France est le seul grand pays européen à rester sous la barre du 1 %, pendant que l'Espagne affiche 2,1 % et l'Allemagne 1,4 %. La guerre en Iran a certes aggravé les choses — flambée des prix de l'énergie, inflation à 2,2 % — mais elle n'a fait que révéler ce qui était déjà là : une économie fragilisée par des années de réformes reportées, une instabilité politique chronique et une BCE qui a amplifié les cycles au lieu de les lisser. Trois coupables, une seule victime : la croissance française.