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Des participants à ETHDenver dans le Colorado. ETHDenver est le plus grand et le plus ancien événement mondial dédié à la blockchain Ethereum, réunissant plus de 15 000 passionnés de cryptomonnaies pendant une semaine.
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CRYPTO-JACKING

3 mai 2026

Voilà comment les mineurs de cryptomonnaies colonisent discrètement mais sûrement nos ordinateurs

Invisible, discret et pourtant de plus en plus répandu, le crypto-jacking détourne à l’insu des utilisateurs la puissance de leurs ordinateurs pour miner des cryptomonnaies. Porté par la hausse des cours et la facilité d’infection, ce parasitage numérique s’impose comme une économie souterraine, où des milliers de machines ordinaires sont exploitées en silence, au bénéfice d’acteurs souvent indétectables.

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MOTS-CLES

cryptomonnaies , minage , cybersécurité , bitcoins , attaque , ordinateurs , informatique , attaque informatique , pirates , expertise , crypto-jacking , défense , risques , données personnelles , blockchain , Ethereum , Dogecoin

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A PROPOS DES AUTEURS
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Fabrice Epelboin

Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.

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