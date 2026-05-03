CRYPTO-JACKING

3 mai 2026

Voilà comment les mineurs de cryptomonnaies colonisent discrètement mais sûrement nos ordinateurs

Invisible, discret et pourtant de plus en plus répandu, le crypto-jacking détourne à l’insu des utilisateurs la puissance de leurs ordinateurs pour miner des cryptomonnaies. Porté par la hausse des cours et la facilité d’infection, ce parasitage numérique s’impose comme une économie souterraine, où des milliers de machines ordinaires sont exploitées en silence, au bénéfice d’acteurs souvent indétectables.